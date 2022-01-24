Etimesgut Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri birbirinden renkli etkinlik sunuyor

Türk Tarih Müzesi ve Parkı yarıyıl tatilinde Türk dünyası masalları, Türk dünyası oyunları, meddah, hacivat-karagöz gösterileri gibi birçok etkinlik öğrencileri bekliyor.