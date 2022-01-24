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Etimesgut Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri birbirinden renkli etkinlik sunuyor

Türk Tarih Müzesi ve Parkı yarıyıl tatilinde Türk dünyası masalları, Türk dünyası oyunları, meddah, hacivat-karagöz gösterileri gibi birçok etkinlik öğrencileri bekliyor.
Etimesgut Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri birbirinden renkli etkinlik sunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Türk Dünyası'ndan Masallar programıyla öğrencilere Dede Korkut hikayeleri anlatılacak. Katılımcılar kültürel değerlerimizi yeniden yaşama imkanı bulacak.

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26 Ocak etkinliklerinde Türk Dünyası Çocuk Oyunları bölümü yer alacak. Katılımcılara Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın geleneksel oyunları öğretilecek.

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27 Ocak'ta Cam Altı Sanat Atölyesi çocuklarla buluşacak. 28 Ocak'ta çocuklar çamurdan geleneksel oyuncaklar yapacak. 29 Ocak'ta meddah gösterisi sunulacak. seramikten yazıtlar yapılacak. Aynı gün sinem gösterimi de gerçekleştirilecek.30 Ocak'taki ebru atölyesi programıyla öğrenciler keyifli anlar yaşayacak. Şubat ayında da etkinlikler kaşık kukla atölyesi geleneksel Türk Zeka Oyunları, tasvir atölyesi ve Hacivat Karagöz etkinlikleriyle dolu dolu geçecek.

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