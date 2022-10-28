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Etimesgut Belediyesi’nden kiralık iş yeri

Etimesgut Belediyesi mülkiyetindeki 3 iş yerini ihale ile kiraya veriyor. Etimesgut Belediyesi’nden kiralık iş yerleri Göksu, Topçu ve Altay mahallelerinde bulunuyor. İhale detayları haberimizde:
Etimesgut Belediyesi’nden kiralık iş yeri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Etimesgut Belediyesi mülkiyetindeki 3 iş yerini ihale ile kiraya veriyor. 

Etimesgut Belediyesi’nden kiralık iş yerleri Göksu, Topçu ve Altay mahallelerinde bulunuyor.

Kiralama ihalesi 08.11.2022 tarihinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Etimesgut Belediyesi’nin kiraya vereceği iş yerleriyle ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN. 

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