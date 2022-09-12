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Etimesgut Belediyesi'ne ait büfe yerleri kiraya verilecek

Başkent’te Etimesgut Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet taşınmazı kiraya verecek. Belediye Başkanlığı taşınmazların kiraya verilmesi için ihaleye çıktı. İhale ile kiraya verilecek olan taşınmazların ikisi büfe yeri biri ise KİOSK yeri.
Etimesgut Belediyesi'ne ait büfe yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Etimesgut Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet taşınmazı kiraya verecek. 

Belediye Başkanlığı taşınmazların kiraya verilmesi için ihaleye çıktı. 

İhale ile kiraya verilecek olan taşınmazların ikisi büfe yeri biri ise doğalgaz-su fatura tahsilatı ve kart dolum hizmeti yeri.

İhale 20.09.2022 tarihinde yapılacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN

etimesgut-belediyesi-kiralik-bufe-yeri.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com


 

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