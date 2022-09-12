Etimesgut Belediyesi'ne ait büfe yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Etimesgut Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet taşınmazı kiraya verecek.
Belediye Başkanlığı taşınmazların kiraya verilmesi için ihaleye çıktı.
İhale ile kiraya verilecek olan taşınmazların ikisi büfe yeri biri ise doğalgaz-su fatura tahsilatı ve kart dolum hizmeti yeri.
İhale 20.09.2022 tarihinde yapılacak.
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