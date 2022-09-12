Etimesgut Belediyesi'ne ait büfe yerleri kiraya verilecek

Başkent’te Etimesgut Belediyesi mülkiyetindeki 3 adet taşınmazı kiraya verecek. Belediye Başkanlığı taşınmazların kiraya verilmesi için ihaleye çıktı. İhale ile kiraya verilecek olan taşınmazların ikisi büfe yeri biri ise KİOSK yeri.