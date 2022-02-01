Etimesgut Belediyesi'ne ait yüzme havuzlarında 10 bin kişiye yüzme eğitimi veriliyor

Devlet Bahçeli Tesisleri, Güzelkent Aile Yaşam Merkezi, Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi, Göktürk Aile Yaşam Merkezi ve Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yüzme kurslarına ev sahipliği yapıyor. Tesislerdeki havuzlar ayrıca 7'den 77'ye herkese 4 mevsim yüzme keyfi sunuyor. Özellikle hafta sonları havuzlar çocuklarla dolup taşıyor. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de engelliler için tedavi amaçlı hidroterapi havuzu hizmet veriyor.
GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİ
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'a içerisinde kapalı yüzme havuzu, eğitim alanları ve birçok sosyal kültürel donatının tesisler kazandırdıklarını söyledi. Ankara'nın en çok havuzu bulunan ilçelerinin başında Etimesgut'un geldiğini ifade eden Demirel, " Geleceğin şampiyon yüzücülerinin bizim tesislerimizden çıkacağına yürekten inanıyorum" dedi.
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