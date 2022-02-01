  • BIST 2.015,43
  • Altın 766.95869
  • Dolar 13.3605
  • Euro 15.0451
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Etimesgut Belediyesi'ne ait yüzme havuzlarında 10 bin kişiye yüzme eğitimi veriliyor

Etimesgut Belediyesi'ne ait 5 kapalı yüzme havuzunda yılda 10 bin çocuk ve yetişkine yüzme eğitimi veriliyor. Profesyonel yüzme eğitmenleri tarafından verilen 12 haftalık yüzme kursunu tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanıyor.
Etimesgut Belediyesi'ne ait yüzme havuzlarında 10 bin kişiye yüzme eğitimi veriliyor

Devlet Bahçeli Tesisleri, Güzelkent Aile Yaşam Merkezi, Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi, Göktürk Aile Yaşam Merkezi ve Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri  yüzme kurslarına ev sahipliği yapıyor. Tesislerdeki havuzlar ayrıca 7'den 77'ye herkese 4 mevsim yüzme keyfi sunuyor. Özellikle hafta sonları havuzlar çocuklarla dolup taşıyor. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de engelliler için tedavi amaçlı hidroterapi havuzu hizmet veriyor.

hb4a3214.jpg

GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİ
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'a içerisinde kapalı yüzme havuzu, eğitim alanları ve birçok sosyal kültürel donatının tesisler kazandırdıklarını söyledi. Ankara'nın en çok havuzu bulunan ilçelerinin başında Etimesgut'un geldiğini ifade eden Demirel, " Geleceğin şampiyon yüzücülerinin bizim tesislerimizden çıkacağına yürekten inanıyorum" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3'üncü kattan düşerek ölen Şevval, 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış01 Şubat 2022 Salı 13:13
  • Üreğil Millet Bahçesi’nde Kardan Adam Festivali düzenledi01 Şubat 2022 Salı 04:22
  • Mete Gazoz Okçuluk Merkezi açıldı01 Şubat 2022 Salı 03:20
  • Yenimahalle Belediyesi, çocuk oyunlarını sahneye taşıdı01 Şubat 2022 Salı 02:27
  • Birleşmiş Milletler heyetinden Sincan Belediyesi Sıfır Atık projesine tam not01 Şubat 2022 Salı 01:26
  • Konservatuar seçmelerine 300 kişi başvurdu01 Şubat 2022 Salı 00:23
  • ANFA Güvenlik ekipleri de can dostlarını besleme faaliyetlerine destek oluyor01 Şubat 2022 Salı 00:21
  • Ankara'yı sarsan 59 yıl önceki uçak faciasının acısını ilk günkü gibi yaşıyor31 Ocak 2022 Pazartesi 13:16
  • Ankara'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı31 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
  • Ankara'da kar etkili oldu31 Ocak 2022 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti