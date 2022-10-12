Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa

Etimesgut’un Elvan Mahallesi’nde 3.622 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Batı 4. Sulh Hukuk Mahkemesi yapıyor. Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 8 milyon 150 bin TL.