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Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa

Etimesgut’un Elvan Mahallesi’nde 3.622 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Batı 4. Sulh Hukuk Mahkemesi yapıyor. Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 8 milyon 150 bin TL.
Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Elvan Mahallesi’nde 3.622 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemini Ankara Batı 4. Sulh Hukuk Mahkemesi yapıyor. 

Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 8 milyon 150 bin TL. 

Birinci satış tarihi ise 07.11.2022. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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