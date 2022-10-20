Etimesgut Elvan’da icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Elvan Mahallesi’nde 6+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor.
Etimesgut Elvan’da icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 3.2 milyon TL.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi 24.11.2022.
Etimesgut Elvan’da icradan satılık daire ilanına ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
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