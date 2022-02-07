Etimesgut Eryaman’da feci kepçe kazası: İşçinin üzerine kepçe düştü

Başkent’in çevre ilçelerinden Etimesgut’un Eryaman semtinde feci bir kepçe kazası yaşandı. İş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü, işçinin feci şekilde can verdiği belirtilerken; feci olay anbean kameralara yansıdı.

Başkent’in çevre ilçelerinden Etimesgut ’un Eryaman semtinde feci bir kepçe kazası yaşandı. İş makinesi kepçe si işçinin üzerine düştü , işçinin feci şekilde can verdiği ifade edilirken; feci olay kamera lara yansıdı.

Feci kepçe kazası nın detayları şöyle:

Edinilen bilgilere göre, feci kepçe kazası 12 Ocak günü Eryaman’da bir inşaatta yaşandı. Olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.

İnternete düşen kepçe kazası görüntülerinde feci olay tüm ayrıntılarıyla görülüyor.

Kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir inşaatın temel çalışması sırasında, kepçe ile kazıma işlemi yapılıyor. Bu arada bir inşaat işçisi de çalışma alanının başında kepçeciye yer gösterir gibi hareketlerde bulunuyor.

Bir anda iş makinesinin kepçesi, çalışan işçinin üzerine düşüyor.

Yaşanan feci iş kazasında henüz kimliği öğrenilemeyen işçinin ağır yaralandığı belirtiliyor. Kimi kaynaklar ise üzerine kepçe düşen işçinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Üzerine kepçe düşen işçi olayının videosunu yayın ilkelerimiz gereği yayınlayamıyoruz.

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