Etimesgut Eryaman’da icradan satılık dubleks daire

Etimesgut’un Eryaman Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Birinci satış tarihi 13/01/2023. Muhammen bedeli ise 1.3 milyon TL.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Eryaman Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor.

Net alan toplamı 174,02 metre kare olan dairenin brüt alanı ise 206,72 metre kare. İcradan satılık dubleksin 29,34 metre karelik de terası bulunuyor.

Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.

Birinci satış tarihi 13/01/2023. Muhammen bedeli ise 1.3 milyon TL.

Eryaman'da icradan satılık dubleks daire ilanının detayları için TIKLAYIN.

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