Etimesgut Eryaman’da icradan satılık dükkan

Etimesgut’un Eryaman Mahallesi’nde 67 metre kare dükkan bir borçtan dolayı icra yoluyla satılıyor. Etimesgut Eryaman’da icradan satılık dükkanın muhammen bedeli 400 bin TL olarak ilan edildi.