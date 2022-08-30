Etimesgut Eryaman’da icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Eryaman Mahallesi’nde 67 metre kare dükkan bir borçtan dolayı icra yoluyla satılıyor.
Etimesgut Eryaman’da icradan satılık dükkanın muhammen bedeli 400 bin TL olarak ilan edildi.
Açık artırma usulü ile gerçekleşecek olan satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Birinci satış tarihi ise 19.09.2022 .
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