Etimesgut festivalinin konser listesi belli oldu, hangi gün hangi sanatçı konser verecek?

Enver Demirel yönetimindeki Etimesgut Belediyesi’nin geleneksel “Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali”, 2 yıllık pandemi molasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Peki Etimesgut festivali ne zaman başlıyor. Etimesgut festivalinin programı belli oldu mu, hangi gün hangi sanatçı konser verecek?
Mustafa Ceceli konseri ne zaman, Haluk Levent konseri hangi gün, İsmail Altunsaray hangi gün sahneye çıkacak?
Hepsinin cevabını sizler için derledik:
Etimesgut festivali bu yıl 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yer her zaman olduğu gibi Türk Beyleri Kent Meydanı.
26 Ağustosta başlayacak olan Etimesgut festivali 10 gün sürecek ve 10 gün boyunca Türk dünyası ve Anadolu kültür ve sanatlarıyla Etimesgut'ta boy gösterecek.
CECELİ İLE BAŞLAYIP HALUK LEVENT İLE SOHA ERECEK
Etimesgut festivalinin ilk günü Mustafa Ceceli sahneye çıkacak. Ardından Ekin Uzunlar, Elif Buse Doğan, Mustafa Taş, Oğuzhan Koç, İsmail Altunsaray, Hüseyin Kağıt, Sevcan Orhan, Aysel Yakupoğlu konser verecek. Festivalin finali ile Haluk Levent konseri ile olacak.
İşte gün gün Etimesgut festivali programı ve gün gün konser verecek sanatçıların isimleri:
FESTİVALDE 1. GÜN: MUSTAFA CECELİ
Festival 26 ağustos Cuma günü Festival Yürüyüşü ile başlayacak. Festivalin ilk günü Mustafa Ceceli sahne alacak.
2. GÜN: EKİN UZUNLAR
Festivalin ikinci günü ise sahnede Ekin Uzunlar olacak.
3. GÜN: ELİF BUSE DOĞAN
3’üncü gün Ankara Etimesgutlular Derneği, Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, BİSAV’ın günü olacak ve Elif Buse Doğan konser verecek.
4. GÜN: MUSTAFA TAŞ KONSERİ
5. GÜN / 30 AĞUSTOS 2022 SALI: OĞUZHAN KOÇ KONSERİ
6 GÜN / 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA: İSMAİL ALTUNSARAY KONSERİ
7. GÜN / 01 EYLÜL 2022 PERŞEMBE: HÜSEYİN KAĞIT KONSERİ
8. GÜN / 02 EYLÜL 2022 CUMA: SEVCAN ORHAN KONSERİ
9. GÜN / 03 EYLÜL 2022 CUMARTESİ: AYSEL YAKUPOĞLU KONSERİ
10. GÜN / 04 EYLÜL 2022 PAZAR (FİNAL): HALUK LEVENT KONSERİ
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