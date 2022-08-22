Etimesgut festivalinin konser listesi belli oldu, hangi gün hangi sanatçı konser verecek?

Etimesgut festivali ne zaman başlıyor? Etimesgut festivalinin programı belli oldu mu, hangi gün hangi sanatçı konser verecek? Mustafa Ceceli konseri ne zaman, Haluk Levent konseri hangi gün, İsmail Altunsaray hangi gün sahneye çıkacak?