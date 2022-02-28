Etimesgut Piyade’de icradan satılık daire

Ankara ilçesi Etimesgut’un Piyade Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile Ankara Batı İcra Dairesi tarafından yapılacak. Etimesgut Piyade’de icradan satılık dairenin değeri 450 bin TL.