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Etimesgut Piyade’de icradan satılık daire

Ankara ilçesi Etimesgut’un Piyade Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile Ankara Batı İcra Dairesi tarafından yapılacak. Etimesgut Piyade’de icradan satılık dairenin değeri 450 bin TL.
Etimesgut Piyade’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Piyade Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile Ankara Batı İcra Dairesi tarafından yapılacak. 

Etimesgut Piyade’de icradan satılık dairenin değeri 450 bin TL.

1. Satış Günü : 06/04/2022 

2. Satış Günü : 11/05/2022 

Satış Yeri : Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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