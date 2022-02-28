Etimesgut Piyade’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Piyade Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile Ankara Batı İcra Dairesi tarafından yapılacak.
Etimesgut Piyade’de icradan satılık dairenin değeri 450 bin TL.
1. Satış Günü : 06/04/2022
2. Satış Günü : 11/05/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
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