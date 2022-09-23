Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Şehitali Mahallesi’nde 88 bin metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Etimesgut Şehitali’de icradan satılık 88 dönüm tarlanın muhammen bedeli 950.000 Türk Lirası.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış ihalesi tarihi ise 22.11.2022.
Etimesgut Şehitali’de icradan satılık 88 dönüm tarla ilanının detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.