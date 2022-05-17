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Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks daire

Ankara ilçesi Etimesgut’un Topçu Mahallesi’nde 127 metre kare dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 350 bin TL ve birinci satış tarihi 21.06.2022.
Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Topçu Mahallesi’nde 127 metre kare dubleks daire icra yoluyla satılıyor. 

Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 350 bin TL ve birinci satış tarihi 21.06.2022.

Daire 5 oda 1 salondan oluşuyor. 

Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks daire ilanının detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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