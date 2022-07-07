Etimesgut Topçu’da icradan satılık kiracılı daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Topçu Mahallesi’nde 2+1 daire icra kanalıyla satılıyor.
Etimesgut Topçu’da icradan satılık 2+1 dairenin muhammen bedeli 110 bin TL.
Brüt 65 metre kare olan dairede kiracı bulunuyor.
Satış işlemini Batı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. Birinci satış tarihi 09.08.2022.
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