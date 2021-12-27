Etimesgut Zabıtası Pazar ve marketlerde fiyatları denetledi

Etimesgut Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşların sağlıklı ucuz gıda tüketimini sağlamak amacıyla pazar ve marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, 38 mahallenin tamamında çarşı pazar denetim yaparak ürünlerin etiket fiyatı, son kullanma tarihi ve gramaj kontrollerini yapıyor. Ekipler market arabasına ürünlerin etiket fiyatlarını not ederek dolduruyor. Daha sonra kasaya giderek fiyatlarını kontrol ediyor.

Son kullanma tarihi geçen, gramajı eksik olan kasa ve etiket fiyatı arasında fark bulunan ürünleri satan işletmelere ceza-i müeyyide uygulanıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Hemşehlerimizin ucuz, kaliteli ve sağlıklı gıda tüketmeleri için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada denetimdeler. Yasa ve mevzuatlara uymayanlara ceza-i müeyyide uygulanıyor" dedi.