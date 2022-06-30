Etimesgut'ta asfalt çalışması tamamlanıyor

Etimesgut Belediyesi tarafından merkez mahallelerde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Asfaltlama çalışmalarını yerinde izleyen Demirel, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Asfaltı tamamlanan sokak ve caddeleri tek tek gezen Demirel mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Mahalle sakinleri Demirel'e asfaltlama çalışmaları için teşekkür etti.

Demirel yaptığı açıklamada, asfalt yol ihtiyacı tespit edilen mahallelerde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Alsancak, İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Süvari ve Piyade Mahallesi'ndeki 100'e yakın sokağın bu yaz sonu itibariyle asfaltının tamamlanacağını söyledi.

DEĞER KATIYORUZ

Etimesgut'un her yönüyle daha çağdaş görünüme kavuşması için yoğun mücadele verdiklerini vurgulayan Demirel, "İlçemizin değerine değer katan, bütün hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran hizmetler üretiyoruz. Merkez mahallelerimizde de eğitim, kültür, spor ve yaşam merkezleri ile kapalı pazar yerlerinin yanı sıra yoğun bir asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi.

Canla başla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ve kaldırım ekiplerine de kolaylıklar dileyen Demirel, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.