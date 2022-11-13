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Etimesgut’ta bir kişi kayın babası ve kayınlarını vurdu

Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi Kelebek Su Parkı yakınlarında Alper Ö. adlı damat, sorun yaşadığı eşinin babası ile kardeşlerini vurdu.
Etimesgut’ta bir kişi kayın babası ve kayınlarını vurdu

Olay, Cumartesi günü akşamı Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi Kelebek Su Parkı yakınlarında yaşandı. Alper Ö. adlı kişi, sorun yaşadığı eşinin babası İbrahim K ile eşinin erkek kardeşleri Mustafa ve İsa K. ile biraraya gelerek, konuşmak istedi. 

Damat ile kayınpeder ve kayınların konuşması bir süre sonra tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. 
Kavgada Alper Ö., yanında bulunan silahı çıkarıp kayınbabası ile kayınlarına kurşun sıktı. 

Damadın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan İbrahim K, Mustafa K. ve İsa K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Damat Alper Ö. ise olay yerinden kaçtı. 

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Alper Ö.'yü bir süre sonra yakalayarak, gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 


 

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