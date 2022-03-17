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Etimesgut’un yeni yaşam alanı : Atakent

Etimesgut Belediyesi Atakent Sosyal Tesisleri, 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap eden donatılarıyla dikkat çekiyor. Atakent’te; yöresel lezzetler, spor, eğitim hepsi bir arada sunuluyor. 2012'de hizmete açılan tesis 500 bin kişiyi ağırladı.
Etimesgut’un yeni yaşam alanı : Atakent

Tesiste etiSEM'in ücretsiz meslek ve beceri eğitim kursları düzenleniyor. 16 farklı alanda kurs imkanı sunan merkez binlerce kişiyi meslek sahibi yaptı. Etimesgut mantısı, börek, sarma, baklava gibi el emeği ürünler bu tesiste hazırlanıyor. Etimesgutlu kadınlar üretiyor, Etimesgutlu afiyetle yiyor. Modern spor salonunun da hizmet verdiği tesis, sağlık ve form tutmak isteyenlerin de tercihi oluyor.

 

Etimesgut Belediyesi Başkanı Enver Demirel, tesisin, çocuk, genç, yaşlı, emekli, kadın, erkek herkesin yararlanabildiği alanları tek çatı altında topladığını belirterek, tüm vatandaşları bu tesisten yararlanmaya davet etti. 
 

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