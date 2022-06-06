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Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kripto para birimi Bitcoin kullanımının yasaklandığı bildirildi.
Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

Etiyopya Merkez Bankası'ndan (NBE) yapılan açıklamada, ülkedeki Bitcoin kullanıcılarına karşı gerekli yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da Bitcoin ile işlemlerin yasa dışı olduğu ve bu yolla işlem yapanlara karşı önlem alınacağı kaydedildi.

Ülkede sadece ulusal para birimi Etiyopya birrinin kullanılacağı bildirilen açıklamada, tüm finansal işlemlerin bunun üzerinden yapılacağı belirtildi.

Afrika'da ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edilmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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