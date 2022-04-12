Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Sivil Havacılık Otoritesi, Boeing 737 Max tipi uçakların, çeşitli kurumlarca yeniden sertifikalandırılması ve 34 hava yolu şirketinin yeniden kullanma kararı alması sonrası dün itibarıyla hizmet vermeye başladığını duyurdu.
Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.
Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.