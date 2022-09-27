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Etlik Şehir Hastanesi bugün hizmete açılıyor

Sağlık alanındaki reformlar kapsamında ilki 2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılmasıyla Türkiye 20. şehir hastanesine kavuşacak.
Etlik Şehir Hastanesi bugün hizmete açılıyor

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle bugün hizmete açılacak.

Türkiye, sağlık alanındaki reformlar kapsamında ilk olarak 2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuşacak.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın da 2. şehir hastanesi olacak.

Bir milyon metrekarenin üzerinde araziye sahip olan ve sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

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