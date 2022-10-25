Etlik Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var, nasıl randevu alınır, Etlik Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Eylül 2022'de açılmıştı. Peki, Etlik Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var, nasıl randevu alınır, Etlik Şehir Hastanesine nasıl gidilir?

Tek yerleşkede 8 hastane, 1000 poliklinik ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı törenle açılmıştı. Peki, Etlik Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var, nasıl randevu alınır, Etlik Şehir Hastanesine nasıl gidilir?

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ’NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Genel hastanede; Göz Hastalıkları, KBB, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ses ve Konuşma Terapisi, FTR, Diyet Polikliniği, Aile Hekimliği ve Erişkin Hemodiyaliz, Nefroloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Dahiliye, Romatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Odyoloji bölümleri bulunuyor.

Onkoloji hastanesinde; Onkoloji, Hematoloji, Üroloji, Algoloji, Genel Cerrahi, Diyet Polikliniği, Gastroentoloji Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Psikiyatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kadın Doğum ve Aile Hekimliği bölümleri bulunuyor.

Ortopedi ve nörolojik bilimler hastanesinde; Ortopedi, Kardiyoloji ve İç Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Beyin Cerrahisi ve Nöroloji bölümleri yer alıyor.

Kalp damar cerrahisi hastanesinde; Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, KVC ve İmmünoloji bölümleri bulunuyor.

Pediatri hastanesinde; Hematoloji, Onkoloji, Çocuk Cerrahisi, Nöroloji, Nefroloji, Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Nöroloji, Psikiyatri, Dermatoloji, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Romatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, İmmünoloji, Göğüs Hastalıkları, Endokrinoloji, Üroloji, KVC, FTR, KBB ve Göz Hastalıkları bölümleri bulunuyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde; Rehabilitasyon alanları; Onkolojik, Geriatrik, Ortopedik, Romatolojik Rehabilitasyon, Nöromusküler Rehabilitasyon Kliniği, Romatizmal, Beyin- Sinir- Omurilik Travmaları, Kardiyopulmoner, Konuşma Terapileri, Pediatrik, Genel Rehabilitasyon ve Bakım Üniteleri bulunuyor.

Kadın hastalıkları hastanesinde ise şu bölümler bulunuyor: Obstetrik Jinekoloji, Perinatoloji, Göğüs Hastalıkları, Adölesan, Psikiyatri, Diyet Polikliniği, Ürejinekoloji, Üroloji, Ürodinami, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, SDL Odaları ve Sezaryen Ameliyathaneleri.

Psikiyatri hastanesinde; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümleri bulunuyor.

Teşhis ve tedavi binasında yer alan bölümler de şöyle: Ameliyathaneler, Sterilizasyon, Görüntüleme Alanları (Genel Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi), Merkezi Laboratuvar, Hastane Merkez Eczanesi, Arşiv, Morg, Ofis Alanları, Yara Bakım Ünitesi, Anjiyografi, Tüp Bebek Merkezi, İyotlu Tedavi, Kemoterapi, Pediatrik Hemodiyaliz, Endoskopi Üniteleri, Malzeme Yönetim Alanları, Teknik Hacimler ve Ticari Alanlar.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ RANDEVU ALMA

Etlik Şehir Hastanesi için randevu almak isteyen vatandaşlar Alo MHRS 182’yi arayarak veya https://mhrs.gov.tr/vatandas adresine girerek randevu oluşturabiliyor.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİNE NASIL GİDİLİR?

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar 261, 278, 279-2, 286, 288, 414 numaralı EGO hatlarına binerek hastanenin yakınlarında kadar gidebiliyor.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü, Etlik Şehir Hastanesine vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlayabilmesi amacıyla 2 yeni otobüs hattını hizmete soktu. 206 numaralı hat İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergâhında, 409 numaralı hat ise Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergâhında hizmet veriyor.

ANKARA'NIN ŞEHİR HASTANELERİ

Bu arada, Etlik Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle Ankara'da şehir hastanesi sayısı 2'ye yükseldi. Başkent'te ilk şehir hastanesi Mayıs 2019'da Bilkent'te açıldı. Başkent'in ilk şehir hastanesi Ankara Şehir Hastanesi adını taşıyor. Bulunduğu semtten dolayı Bilkent Şehir Hastanesi olarak da anılabiliyor. Etlik'le birlikte Ankara'nın şehir hastaneleri ikiye yükselmiş oldu.

www.gazeteilksayfa.com