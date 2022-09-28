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EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine Türkiye, 4. torbadan katılacak.
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu

UEFA, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün eleme gruplarına katılacak takımların torbalarını duyurdu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki milli takımların güncel sıralamasına göre yapılan değerlendirmenin ardından, 9 Ekim Pazar günü Frankfurt'ta düzenlenecek eleme kuralarına katılacak takımların torbaları belirlendi.

Buna göre A Milli Takım, turnuvaya 4. torbadan katılacak. Torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Beyaz Rusya, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

Rusya elemelere katılamayacak
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan final bileti alacak.

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

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