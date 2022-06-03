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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 oldu.
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti. 

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek. 

Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı. 

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Konut kirası: 2.500 TL

Kira artış oranı: %39,33

Haziran ayı kira artış tutarı: 983,25 TL

Zamlı kira tutarı:  3.483,25 TL

**

Mevcut Konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %39,33

Haziran ayı kira artış tutarı: 1.179,90 TL

Zamlı kira tutarı: 4.179,90 TL

**

Mevcut Konut kirası: 3.500 TL

Kira artış oranı: %39,33

Haziran ayı kira artış tutarı: 1.376,55 TL

Zamlı kira tutarı: 4.876,55 TL

**

Mevcut Konut kirası: 4.000 TL

Kira artış oranı: %39,33

Haziran ayı kira artış tutarı: 1.573,20 TL

Zamlı kira tutarı: 5.573,20  TL

**

Mevcut Konut kirası: 5.000 TL

Kira artış oranı: %39,33

Haziran ayı kira artış tutarı: 1.966,50 TL

Zamlı kira tutarı: 6.966,50 TL

**

Mevcut Konut kirası: 6.000 TL

Kira artış oranı: %39,33

Haziran ayı kira artış tutarı: 2.359,80 TL

Zamlı kira tutarı: 8.359,80 TL

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