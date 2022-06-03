Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 oldu.