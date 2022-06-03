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Ev sahibinin engelli kızına cinsel istismarda bulunan kiracıya 15 yıl hapis

Zonguldak'ta ev sahibinin yüzde 70 zihinsel engelli 59 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet Sarı (50), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Sarı, kararın ardından tutuklandı.
Ev sahibinin engelli kızına cinsel istismarda bulunan kiracıya 15 yıl hapis

Olay, geçen yıl mart ayında Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Ev sahibi S.Y.’nin (83) dışarı çıkmasının ardından zeka geriliği bulunan M.Y.’ye kapıyı açmasını söyleyen Ahmet Sarı, eve girerek cinsel istismarda bulundu. Eve geldiğinde kızını ağlarken bulan anne S.Y., şikayetçi oldu. S.Y. ifadesinde, "Ben ilaç almaya gitmiştim, eve geldiğimde kızım ağlıyordu. Ben, ‘Ahmet sana ne yaptı?’ diye sordum o da bana ‘yapacağını yaptı’ dedi. Benim kızım yalan konuşmaz” dedi.

Ahmet Sarı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, "15 seneden beri M.Y.’nin annesine ait evde kiracıyım. Bahçe işlerini ben yapıyorum. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Marketi kendileri yapıyor ama ben taşıyorum. Evim yaşanmaz durumda rutubetlidir. Ben kendilerini annem, kardeşim gibi severim. O yüzden evden çıkmayı düşünmedim ama eşyalarım rutubetten çürüyünce çıkmak istedim. Anne- kız sürekli beraber hareket ediyor. Ben olmadığımda anne dışarı çıkacaksa kapıyı kızının üstüne kilitliyor. Arada beni yemeğe çağırırlar, ben de onlara balık yaparım. İyi bir ilişkimiz vardı. Benim hakkımda neden böyle bir iddiada bulundular anlam veremiyorum. Evden çıkacağım diye bu şekilde davranıyor olabilirler" diye konuştu.

Ahmet Sarı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İNDİRİMLE 15 YIL CEZA VERİLDİ

Ahmet Sarı hakkında Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Sarı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, Sarı’nın cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasını talep etti.

Suçlamayı reddeden Sarı, "Bana evden ayrılacağım diye iftira attılar. Saçlarım simsiyahtı, bu iftira yüzünden yaşadığım stresten saçlarım beyazladı. Şu an mağdur olan benim, eve giremiyorum, eşyalarım çürüdü. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Sarı’ya cinsel saldırı suçundan dolayı 12 yıl, mağdurun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olması nedeniyle cezayı artırarak 18 yıl, iyi hal indirimi uygulayarak da 15 yıl hapis cezasına, hükümle birlikte tutuklamasına karar verildi. Kelepçelenerek adliyeden polis eşliğinde çıkarılan Sarı, cezaevine gönderildi.

İftira atıldığını ve yeterli delil olmadan hüküm verildiğini belirten Sarı’nın avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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