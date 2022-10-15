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Evde bakım yardımları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu
Evde bakım yardımları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Bakan Derya Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayarak, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

AYLIK 3 BİN 336 TL

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

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