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Evde oynarken düşen Murat için ekipler seferber oldu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde oyun oynarken düşüp, ayağını inciten Murat Koçak (7), kar nedeniyle kapanan köy yolunun 4 saat süren çalışma ile açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Evde oynarken düşen Murat için ekipler seferber oldu

Hamur ilçesine bağlı Esenören köyünde Murat Koçak, evde oyun oynarken düşüp, ayağını incitti. Ailesi, köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Biri paletli 2 ambulans ile yola çıkan ekipler, yolu 4 saatlik çalışmayla açarak köye ulaştı. İlk müdahalenin ardından Murat Koçak, Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ'

3 yıl önce eşinin öldüğünü, 4 çocuğu ile köyde yalnız yaşadığını belirten Şükran Koçak, "Murat, yataktan kanepeye atlarken düştü. Ayağı çok ağrıdı ve ağlamaya başladı. 'Kırıldı' diye çok korktum. Yol, kapalı olduğu için hastaneye getiremedik. Haber vermemiz üzerine ekipler geldi. Devletimize minnettarız. Allah, başımızdan eksik etmesin. Sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Çekilen filminde ayakta incinme olduğu söylenince, içimiz rahatladı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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