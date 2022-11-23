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Evde sabitlenmeyen eşya depremde yaralanmalara neden oluyor

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği (AHDER) Başkan Yardımcısı Olcayto Satı, depremden korunmak için evde alınabilecek az maliyet gerektiren basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini söyledi.
Evde sabitlenmeyen eşya depremde yaralanmalara neden oluyor

Satı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin alınabilecek önlemlerin önemini herkese gösterdiğini söyledi.

Sabitlenmemiş eşyaların yaralanmalara ve evde kaçış yollarının kapanmasına neden olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getiren Satı, çok basit önemlerin hayat kurtardığını kaydetti.

Evdeki eşyaların sabitlenmesi ve bu malzemelerin kaçış yolunu tıkamaması gerektiğini vurgulayan Satı, "Herkesin kendi evi, kendi zevki gibi görünse de hayati önem kazanan şeyler bunlar. Malzemelerin yolu tıkamayacak, yaralanmalara sebep olmayacak, tahliye sistemini kolaylaştıracak biçimde ve çocuklarınızın odasına ulaşabileceğiniz kolaylıkta olması gerekiyor." diye konuştu.

Satı, deprem nedeniyle banyoda fayansların patlaması, bir avizenin kafanıza düşmesi ya da camın patlaması gibi hasarların oluşabileceğini belirtti.

Sabitlenmemiş malzemelerin ve yüksekteki eşyaların devrilip yolları tıkayabildiğini aktaran Satı, "Bu konu ile ilgili çok basit önlemlerimiz var. Bu alınan önlemlerin maliyetleri de son derece ucuz. Bunlardan detaylı olarak AFAD'ın kendi sitesine koyduğu online eğitimlerde bahsediyor. Bizim hazırladığımız Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği YouTube kanalından da seyredebilirler, eğitim de alabilirler." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR"

AHDER Başkan Yardımcısı Satı, depremden korunmak için alınabilecek basit önlemlerin yaralanmaları azaltacağını söyledi.

Evde alınacak önlemleri sıralayan Satı, şu önerilerde bulundu:

"Üstünüzdeki avizenin düşmesini engelleyebilecek kolaylıklar varken sadece bir tane çengelli vida ile bunu yapabilecekken yapılmaması çok mantıklı değil. Dikkat edilmesi gereken diğer husus da tencerelerin ve tavaların yüksek raflara konulmamasıdır. Çünkü bunlar yine mutfakta bulunan birinin kafasına gelebilir veya yerde parçalanarak ayak yaralanmalarına sebep olabilir. Çok basit önlemler hayat kurtarır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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