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Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, evi terk eden 4 aylık eşi Büşra Gargılı (20) ile kayınvalidesi Selda Ormantepe’yi tüfekle ateş ederek yaralayan Kadir Gargılı (25) tutuklandı.
Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce Kadir Gargılı ile evlenen Büşra Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek, babaevine döndü. Kayınpederinin evine giden Kadir Gargılı, iddiaya göre, eşini kapının önüne çağırdı. Görüşme sırasında yeniden çıkan tartışma sonrası Kadir Gargılı, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra Gargılı ve kayınvalidesi Selda Ormantepe'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı, kanlar içinde yere yığılırken, Gargılı ise olay yerinden kaçtı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı’nda yakalayıp, gözaltına aldı. Kadir Gargılı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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