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Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, boğazı kesilerek öldürülen Hacer Evlice'nin (58) gözaltındaki oğlu Ahmet Evlice (35), tutuklandı.
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice’nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice’nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlendi. Hacer Evlice'nin cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Ahmet Evlice, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri çelişkili bulunan Evlice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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