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Evinde ısı, ışık ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

MUĞLA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde ısı, ışık ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştiren Taylan Özgür Yaşar, gözaltına alındı.
Evinde ısı, ışık ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinin kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde bir evde özel düzenek kurularak uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Dün sabah saatlerinde iki katlı eve düzenlenen operasyonda 220 gram skunk, boyları 5 ve 110 santim arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi, hint keneviri yetiştirmede kullanılan ışık sistemleri ve oda sıcaklığını ayarlayan termometre ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Taylan Özgür Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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