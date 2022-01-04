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Evlat nöbetinde 856'ncı gün

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 856'ncı gününde de devam ediyor.
Evlat nöbetinde 856'ncı gün

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 856'ncı gününde de sürüyor.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 856 gündür HDP İl Binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, “Biz burada kar kış demeden evladımızın yolunu gözlüyoruz. HDP bize açıklama yapamıyor, kaçıyor bizden. Biz buradan kaçmayacağız, eve gittiğimizde evde de bir huzurumuz yok, HDP evimizi yıktı. HDP bize büyük bir darbe vurdu. Kendilerinde biraz vicdan varsa çocuklarımızı bize getirsinler. Biz kesinlikle onların kapısından kalkmayacağız” dedi.

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