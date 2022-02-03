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Evlat nöbetinde aile sayısı 257 oldu

Diyarbakır'da HDP binası önündeki evlat nöbeti, 885’inci günde de sürdü. Kızı Rozerin için gelen Ali Umğaç ile kız kardeşi Gülizar Karakaya için gelen Ayhan Karakaya ile evlat nöbetindeki aile sayısı, 257’ye yükseldi.
Evlat nöbetinde aile sayısı 257 oldu

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

885 gündür süren eylemde 34 aile çocuklarına kavuştu. Kızı Rozerin için gelen Ali Umğaç ile kız kardeşi Gülizar Karakaya için gelen Ayhan Karakaya ile birlikte aile sayısı ise 257’e yükseldi.

'GELENE KADAR AYRILMAYACAĞIM'

Muş’un Bulanık ilçesinden gelen Ali Umğaç, 2014 yılında 10 yaşındayken götürüldüğünü belirttiği Rozerin için eyleme katıldı. Umğaç, kızının 8 senedir kayıp olduğunu belirterek, “Ne fotoğrafı ne bir şeyi var. Benim çocuğumu kandırıp götürdüler. Kızım gel, devlete teslim ol. Devlet bizim babamız, bayrağımızın altında yaşayalım. Sen gelene kadar ben buradan ayrılmayacağım. Diyarbakır’a geldim senin için” dedi.

'KANDIRIP GÖTÜRDÜLER'

2014 yılında 26 yaşındayken kaçırılan kız kardeşi Gülizar için eyleme katılan Ayhan Karakaya da “HDP bunu yaptı. Onu bekliyoruz burada, gelip teslim olsun. Benim yanıma gelsin, ona verecek ekmeğimiz var. Dağda ne işi var? Ben burada gelmesini bekliyorum. Kandırıp götürdüler. Ben buradan o gelene kadar gitmeyeceğim” diye konuştu.

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