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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir ailenin daha evladına kavuşacağını açıkladı.
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015  yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 

Söz konusu örgüt mensubunun ailesi 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren  Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde bulunuyor. 

Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, Diyarbakır'da 38. buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında  teslim olan  örgüt mensubu sayısı da 87'ye yükseldi.

"PKK BU TOPRAKLARDAN SİLİNECEK"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı.

EVLAT NÖBETİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1112'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, oğlu Serdal için İstanbul'dan geldiğini belirtti.

2 aydan bu yana oturma eyleminde yer aldığını, oğluna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini ifade eden Yüceyurt, "HDP'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum şu an 28 yaşında ve ben oğlumun 14 yaşındaki yüzünü hatırlıyorum. Kaçırıldığında daha çocuktu, 14 yaşındaydı. Oğlum çık, gel. Oğlum devletimize sığın, bu hasretlik bitsin artık." dedi.

"OĞLUMU HDP'DEN, PKK'DAN İSTİYORUM"

Oğlu Mikail için Van'dan gelen anne Gevez Erdinç ise yıllardır oğluna hasret kaldığını anlatarak, bu hasretin bir an önce bitmesini istedi.

"Oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum." diyen Erdinç, oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.

İki evladı için de acı duyduğunu dile getiren Çiftçi, "Bu evlat acısını bize HDP ve PKK verdi. Oğlum anneni duyuyorsan, görüyorsan dön gel. Evlat nöbetinde seni bekliyorum oğlum." ifadelerini kullandı.

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