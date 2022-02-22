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Evlat nöbetindeki abla: Engelli kardeşimi almadan asla buradan kalkmayacağız

Diyarbakır HDP il binası önünde, 2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan yüzde 70 engelli raporu bulunan  kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey, çadırında PKK tarafından kaçırılan 10'a yakın hasta çocuğun ailesi olduğunu söyledi.
Evlat nöbetindeki abla: Engelli kardeşimi almadan asla buradan kalkmayacağız

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 904 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. 264 ailenin evlat nöbeti sürüyor.

'TERÖR ÖRGÜTÜ CİĞERİMİZİ YAKTI' 

Bağlar ilçesinde 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan ve yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammed için evlat nöbetini sürdüren Ruken Canbey, terör örgütünün kendileri gibi birçok ailenin ciğerini yaktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kardeşimin engelli ve hasta olduğunu defalarca söyledik. Bize dedikleri tek şey; 'Biz bu çocuğu aldık bir daha geri vermeyeceğiz' oldu. HDP ve PKK sürekli vicdan ve haklardan bahsediyor ama vicdan, adalet, çocuk hakları, HDP ve PKK'nın önünden bile geçmiyor. Önce kaçırdıkları hasta çocuklara bir baksınlar. Vicdan ve adalet kimde ? Sadece bu çadırda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 10'a yakın hasta çocuğun ailesi var. Onlar kardeşimi kaçırdı, ciğerimizi yaktı, evimizi darmadağın ettiler. Dilerim Rabbimden onların da evi darmadağın olur. Buradan kardeşime sesleniyorum; Evine, ailene geri dön, annen kalp hastası, kaç defa ameliyat oldu. Biz seni çok özledik, sen de bizi özlemişsindir. Seni bekliyoruz, seni almadan asla buradan kalkmayacağız. Kararlılıkla da eylemimize devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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