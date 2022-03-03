Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Diyarbakır'da, oğlu Faruk için Kars'tan gelip oturma eylemi yapan Rahime Taşçı, oğlunun 8 yıl önce 3 Mart'ta kaçırıldığını ifade ederek, "8 yıl bekledim, inşallah 9'uncu yılda sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 913 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

'SAĞ MI ÖLÜ MÜ BİLMİYORUM'

2014 yılında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelip HDP binası önünde eylemini sürdüren Rahime Taşçı, "Faruk'um 8'inci yılını bitirdi bugün. 9'uncu yılına giriyor. Ben Faruk'tan haber almadım. Sağ mı, ölü mü? Bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. 8 yıl bekledim, inşallah geleceksin. 9'uncu yılda inşallah sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım. Herkes seni bekliyor. Allah rızası için gel. Ben rahatsızım. Gel, beni tek bırakma. Devletimiz kucağını açmış. Gel artık, ceza yok. Kimseden korkma gel. Ben seni çok seviyorum" diye konuştu.