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Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin, bitsin bu acımız

Diyarbakır HDP il binası önünde, 2015 yılında üniversite eğitimi alırken PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan İmmihan Nilifırka, dağa götürülenlere çağrıda bulundu.
Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin, bitsin bu acımız

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 903 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. Evlat nöbeti, 264 ailenin evlat nöbeti sürüyor.

İzmir’de 2015 yılında, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıfta okurken 22 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelip eylem yapan İmmihan Nilifırka, 2,5 yıldır HDP'nin kapısında haykırdıklarını söyledi. Nilifırka, “2,5 yıldır biz bu kapıda haykırıyoruz, ağlıyoruz ama bu HDP'lilerin gözü kör olmuş, kulakları sağır olmuş ve bizden kaçıyorlar. Bizim çocuklarımızı nasıl kaçırıp götürdülerse öyle de getirsinler. Bütün partilere sesleniyorum, gelin bize destek olun bir olalım, HDP ve PKK'dan evlatlarımızı isteyelim. Yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı. Dağdaki bütün çocuklara seslenmek istiyorum; korkmayın gelin, anneniz babanız burada sizi bekliyor. Gelin devletimize teslim olun, ceza yok, sizi korkutuyorlar. Hepiniz gelin bitsin bu acımız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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