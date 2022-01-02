  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin

2015 yılında üniversite öğrencisi kızı Fadime'nin kaçırıldığını belirten Hatice Levent "Kaçın gelin, bu anaların ve babaların gözyaşları bitsin" dedi.
Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 853 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'ÇOCUKLARIMIZIN YERİ MAĞARALAR DEĞİL'

Kızının 18 yaşındayken Bitlis'te kaçırıldığını belirterek 22 Eylül 2019 yılında oturma eylemine katılan Hatice Levent, şunları söyledi:

"Evlatlarımızı bıraksınlar. Üstümüzden ellerinizi çekin. Bu yavrularımızdan ne istediniz? Yavrularımızı mağaralarda çürütüyorsunuz. Çocuklarımızın yeri mağaralar değil, bizim yanımızdır. Fadime'm beni duyuyorsan, kaç gel yavrum, arkadaşlarınla el ele tutuşun, hepiniz gelin. Sizleri çok özledik. Bütün analar, babalar olarak sizin yolunuzu gözlüyoruz. Bu yeni yılımız inşallah mutluluk, huzur ve sağlık verir. Canım bedenden çıkıncaya kadar senin peşini bırakmayacağım. Yıllardır senin peşindeyim. Seni almadan da buradan kalkmayacağım. Devletimiz de arkamızda, size bir ceza vermeyecek, size hiçbir şey yapmayacak, dönün gelin. Bu anaların ve babaların gözyaşları bitsin."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzeti 'külde sucuk'02 Ocak 2022 Pazar 14:18
  • Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı02 Ocak 2022 Pazar 14:17
  • Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı02 Ocak 2022 Pazar 14:16
  • PKK'dan Diyarbakır annelerinin çağrılarının duyulmasını engellemek için "iletişim" yasağı02 Ocak 2022 Pazar 12:31
  • Kocaeli'nin 'yerinde' kentsel dönüşüm projesi diğer illere örnek olacak02 Ocak 2022 Pazar 12:30
  • Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı02 Ocak 2022 Pazar 12:29
  • Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi02 Ocak 2022 Pazar 11:28
  • Gökyüzündeki 'görsel şölen' kuşlara zarar veriyor02 Ocak 2022 Pazar 11:26
  • Nöbetçi noterlik uygulamasıyla 2021'de 301 bin 737 işlem yapıldı02 Ocak 2022 Pazar 11:25
  • Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi02 Ocak 2022 Pazar 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti