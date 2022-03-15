Evlat nöbetindeki baba: Kızım gel, senin yerin bizim yanımız

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Necmettin Biçer, "Kızım gel güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil." dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 925 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında 18 yaşındayken dağa kaçırıldığını söylediği kızı Gülcan için Van'dan gelerek, evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, "3 yıla yakındır, bu malum partinin önünde anneler ve babalar olarak eylem yapıyoruz.

Eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Çocuklarımızın hepsi dağdan ininceye kadar kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Biz buraya geldikten sonra HDP’liler burayı bırakıp, kaçtı gitti. Yani bizim sesimizi duymak istemediler. Duydular da umursamadılar. Niye? Çünkü suçludurlar. Suçlu insan sürekli kaçar.

Bizim sesimizi duymadılar. Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Kızım eğer sen de sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil.

Senin yerin bizim yanımız, sıcak yuvandır. Bak annen burada, ablan engelli, o da burada. Ben buradayım, kardeşin burada" dedi.