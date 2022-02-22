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Evlat nöbetine katılan baba, 7 yıl sonra oğluna kavuşacak

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların bulunması amacıyla ailelerin başlattığı 'evlat nöbeti'ne Muş'tan gelerek katılan Abdulsamet D., 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ferdi D.'ye kavuşmanın heyecanını yaşıyor.
Evlat nöbetine katılan baba, 7 yıl sonra oğluna kavuşacak

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır’da HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Böylelikle sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35'inci buluşma gerçekleştirilecek.

'ÇOK MUTLUYUM'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 346'ncı gününde Muş'tan gelen Abdulsamet D., 143’ncü aile olarak eyleme katıldı. Abdulsamet D., oğlu Ferdi D.'nin 2015 yılında 16 yaşındayken İstanbul'da tekstil işinde çalışırken kaybolduğunu ileri sürdü. HDP önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına kavuşanlar olduğunu gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Oğlum 7 yıldır kayıptı. Onu arıyorum, o yüzden nöbete katıldı. Ailem hep üzgün. Ben çocuğumun dönmesini, devletimize sığınmasını istiyordum. Buraya gelen birçok aile evladına kavuştuğu için ben de geldim. 16 yaşındayken kaçırıldı oğlum. Bizi dinledi devlete sığındı. 7 yıldır döktüğümüz gözyaşı artık dindi. Diğer ailelerin de evlatlarına kavuşmasını bekliyoruz. Onların çocukları da gelsin. Her anne ve baba benim gibi mutlu olsun. Ona hasretle, özlemle sarılacağım.”

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