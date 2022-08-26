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Evlat vahşeti: Hamile anneye 15 bıçak darbesi

İzmir Bayraklı'da kan donduran bir evlat vahşeti yaşandı. Bir çocuk tartıştığı hamile annesini 15 kez bıçakladı. 6 aylık hamile kadının bebeği, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evlat vahşeti: Hamile anneye 15 bıçak darbesi

İzmir Bayraklı'da kan donduran bir evlat vahşeti yaşandı. Bir çocuk tartıştığı hamile annesini 15 kez bıçakladı. 6 aylık hamile kadının bebeği, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde meydana geldi.

anne-001.jpgİddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

6 aylık hamile olan kadının bebeği kurtarılamadı

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

 

 

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