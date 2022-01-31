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Evlerinde yangın çıktı; 5'i çocuk 7 Suriyeli kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Evde mahsur kalan 5'i çocuk 7 Suriyeli, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de söndürüldü.
Evlerinde yangın çıktı; 5'i çocuk 7 Suriyeli kurtarıldı

İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 

Çatı katından yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 5 çocuk ile 2 kadını da kurtardı. Yangından kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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