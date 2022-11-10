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Evren, askere gideceği gün kazada öldü

EDİRNE’de TIR’a çarpan otomobildeki Evren Urtekin (23) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Urtekin’in vatani görevi için bugün İzmir'e gitmeye hazırlandığı belirtildi.
Evren, askere gideceği gün kazada öldü

Kaza, sabaha karşı Edirne- Lalapaşa kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden Y.G. yönetimindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, karşı yönden gelip kavşaktan dönen H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, otomobildeki Evren Urtekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.G. ile yanındaki M.G. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü H.G. ise gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Evren Urtekin'in askere gitme hazırlığında olduğu öğrenildi. Bugün İzmir'deki birliğine teslim olacağı öğrenilen Urtekin'in ölümü, ailesi ve sevenlerini üzdü.

Evren Urtekin için Umurbey Mahallesi'ndeki Sarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Urtekin'in ailesi ve yakınlarıyla, mahalleli katıldı. Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Urtekin, Acı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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