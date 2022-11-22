Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı

SURIYE'nin Ayn El-Arap kentinden terör örğütü PKK/YPG’nin talimatı ile Şanlıurfa’da silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile ona yardım eden 3 kişi yakalandı.