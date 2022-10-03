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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedilmişti. 

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