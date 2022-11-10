EYT için '15 Ocak' iddiasına Bakanlıktan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak servis edilen "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" haberlerine bakanlık kaynaklarından yalanlama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ( Eyt ) ilgili yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor.

"15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK" İDDİASI

Milyonların merakla beklediği düzenleme için süreç devam ederken, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak " Eyt'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" şeklinde bir haber servis edildi. Büyük heyecana neden olan bu haberle ilgili çok geçmeden bakanlık kaynaklarından bir açıklama yapıldı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"BAKANIMIZIN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI OLMAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, Eyt'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARALIK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği EYT Yasası için aralık ayını işaret etmişti. EYT Yasası'nın asgari ücretle birlikte açıklanacağını belirten Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti.

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BAKAN NEBATİ'DEN BÜYÜME HEDEFİ

TBMM Bütçe Sunumunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Cari işlemler dengesi enerji ithalatı kaynaklı açık verirken enerji hariç cari denge fazla verme eğilimini sürdürmektedir. Ayrıca vurgulamak isterim ki, enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı şu an cari işlemler açığını konuşmuyor olacaktık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.

Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almayı başarmıştır. Toplam istihdam seviyesi Eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 9,9 olmuştur.

İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır.

ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARDAN KAÇMIYORUZ

Kolay kolay tahayyül edilemeyecek birçok riskin aynı anda gerçekleşmesi, ülkemizde de enflasyon görünümünü bozmuştur. Uluslararası piyasa gelişmelerine duyarlılığı yüksek olan enerji, ulaştırma, gıda ve dayanıklı tüketim malları gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları kaydedilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz.

MİLLİ PARA BİRİMİMİZE OLAN GÜVEN ARTTI

Vatandaşlarımızın KKM’ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve liraya olan güven artmıştır. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir.

Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesindedir. KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payı ise yüzde 27’dir.

KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi iki katına yükselmiş, sektörün en önemli risklerinden olan vade uyumsuzluğunda önemli iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı yaklaşık 17 puan düşüş göstererek yüzde 52,3’e gerilemiştir.

TÜRK LİRASI STABİLİTE SAĞLAMIŞTIR

Küresel finansal piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığı, dolar karşısında avronun dahi sene başına göre yüzde 12; Japon yeninin ise yüzde 27 değer kaybettiği bir ortamda Türk lirasında stabilite sağlanmıştır. Reel kur ise sene başına göre yüzde 16,7 değer kazanmıştır. Bu uygulamanın döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında maliyeti sınırlı kalmıştır.

FAİZ AÇIKLAMASI

Halk Bankası aracılığıyla 2022’de 1 milyon esnaf ve sanatkara yaklaşık 46 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin de yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyoruz.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri destekli 2022 yılında 923 bin üreticiye yaklaşık 116 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70’ini biz karşıladık.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da topladığımız verginin her lirasının vatandaşlarımıza tekrar hizmet olarak dönmesini sağlamak ve alın terinin karşılığını verebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.