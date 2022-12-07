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EYT'de en kritik tarih belli oldu: 12 Aralık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
EYT'de en kritik tarih belli oldu: 12 Aralık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi.

Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 

2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişi emekli olacak. 

EYT'DE KRİTİK TARİH: 12 ARALIK!

Son kararı ve düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, 4447 sayılı kanunla haklarında emeklilikte kademeli yaşlar getirilenler diğer bir ifadeyle, kanunda öngörülen prim gün sayısı ile sigortalılık süre şartlarını yerine getirdikleri halde, belirlenen emeklilik yaşlarını doldurmayanlar EYT’li olarak ifade ediliyor. Ancak son zamanlarda kapsamın genişletildiği görülüyor.

Yani 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan yaş koşulunu yerine getirdiği halde prim gün sayısı veya sigortalılık süre şartını yerine getirmeyenler de kendini EYT’li olarak ifade ediyor.

EYT'DE GÜN VE YIL HESABI

EYT’liler 4447 sayılı kanunla getirilen ve ilgili sosyal güvenlik kanunlarında emeklilikte kademeli yaş şartını düzenleyen geçici maddelerin iptal edilmesini ve 8 Eylül 1999 tarihinden önceki emeklilik koşullarının kendileri için uygulanmasını istiyor.

Bu koşullar SSK’liler için:

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak ve en az 5000 gün,
- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün,
- Kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 5000 gün,
- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak.

Bağ-Kur’lu ve devlet memurları için:

- Yaş koşulu olmaksızın kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olmak.

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