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EYT’de yaş şartı olacak mı? Çalışma Bakanı bugün açıklayacak

EYT ile ilgili düzenlemede yaş şartı olup olmayacağı, konunun bir numaralı muhatabı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e soruldu. Bakan "Bugün Mecliste açıklayacağım" dedi.
EYT’de yaş şartı olacak mı? Çalışma Bakanı bugün açıklayacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırması beklenen yasal düzenleme büyük bir heyecanla beklenirken, EYT’de yaş şartı getirileceği iddiası ortalığı karıştırdı. 

EYT ile ilgili düzenlemede yaş şartı olup olmayacağı, konunun bir numaralı muhatabı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e soruldu. 

Çalışma Bakanı Bilgin, EYT’de yaş şartı olacak mı sorusuna "Bugün Mecliste açıklayacağım" cevabını verdi. 
Bu cevap üzerine gözler Meclis’e ve Bakan Bilgin’in açıklamasına çevrildi. 

Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine katılmak üzere TBMM'de bulunan Vedat Bilgin açıklamasında, EYT’de yaş şartı olacak mı olmayacak mı konusuna açıklık getirmiş olacak.

Dört gözle EYT düzenlemesini bekleyenler ve sosyal güvenlik uzmanları EYT'de yaş sınırı olmamasını istiyor.

 

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