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Eyüpspor kampta güç depolayıp lige iyi başlangıç yapmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.
Eyüpspor kampta güç depolayıp lige iyi başlangıç yapmak istiyor

Hazırlık maçı için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yeni transferlerle iyi bir sinerji yakalamaya çalıştıklarını belirten Üzülmez, "Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Oyuncularımıza mantalitemizi, karakterimizi sahaya yansıtmakla ilgili söylediğimiz, anlattığımız şeyler var. Hazırlık maçlarıyla bunları saha içerisinde uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Üzülmez, geniş bir kadroya sahip olduklarını ve ligin ilk haftasında Denizlispor'la karşılaşacakları maça kadar eksiklerini tamamlayarak en iyi şekilde hazır olmak istediklerini anlatarak, "Geniş bir kadro olduk. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Futbolda takım kimliğini yakalamanız gerekiyor. Saha içerisinde en az rakip kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Oyuncularıma geldiğim günden itibaren bunları anlatmaya çalışıyorum. Onlar da bu süreçte Eyüpspor'a yakışır şekilde kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık maçlarında üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"Coşkulu ve istekli bir Eyüpspor kadrosu kurmak istiyoruz"
Belirledikleri hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Önemli olan; takım haline gelmek, saha içerisinde aynı düşünceyle hareket etmek. Kendime güveniyorum, oyuncularıma da güveniyorum. Takım içerisinde rekabet olacak ve bu rekabet içerisinde herkes forma şansı bulmaya çalışacak. Biz onlara inanıyoruz, onlar da bize inanıyorlar. Bu 20 günlük sürede güzelce çalıştık. Önemli olan Denizlispor maçına kadar kalan süreyi en iyi şekilde atlatıp, hazırlık maçlarında yaptığımız doğru şeyleri daha da ileri taşımak. Bu sene hataları minimuma indirerek keyifli bir Eyüpspor izletmek istiyoruz."

Üzülmez, takımın Süper Lig'e çıkması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Kamuoyunda bu yöndeki söylem, takım üzerinde bir baskı oluşturuyor. 'Süper Lig'de 7 İstanbul takımı oldu. 8 veya 9 olur mu?' diye soru işaretleri var. Tabii ki bunlara takılmayacağız. Hedefimiz belli. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu baskıyı da oyuncuların üzerinden almak gerekiyor. Eyüpspor ligin favori takımlarından biri. Futbolda yeterince tecrübeye sahibim ve favori kelimesini iyi bilirim. Bizim her maça maksimum performansla hazırlanmamız lazım. Rakip kadar mücadele edersek, yeteneğimiz ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kulübün yaptığı transferlerin ardından kamuoyunda kendileriyle ilgili beklentilerin yükseldiğine işaret eden Üzülmez, "Mütevazı, saha içerisinde coşkulu ve istekli bir Eyüpspor kadrosu kurmak istiyoruz. Beklentilere cevap vereceğiz. Bu oyuncu grubu, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip, Eyüpspor camiasının armasını ve formasını en iyi şekilde terleterek hedefine ulaşacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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