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Eyüpsultan'da iş adamı cinayetine 3 gözaltı

Eyüpsultan'da işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Karakoç(39), cinayetinde 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da iş adamı cinayetine 3 gözaltı

Eyüpsultan, Çırçır mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis soruşturmaya başlarken, cinayeti işleyen şüphelinin bir güvenlik kamerası tarafından içeri girerken ve daha sonra hızla kaçarken görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerdeki şüphelinin siyah kapüşonlu mont giydiği, yüzünde cerrahi maske bulunduğu tespit edildi.

EŞİYLE TELEFONLA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada Serdar Karakoç'un eşiyle telefonla konuşurken öldürüldüğünü tespit etti.

Serdar Karakoç'un eşi G.K.(37) poliste verdiği ifadesinde "Saat 22.22'de eşiyle telefonla konuşurken, birden eşinin yüksek sesle birine bağırdığını duyduğunu, ardından kavga sesleri duymaya başladığını bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek cinayeti işlediği tespit edilen Batuhan D.(24) adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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